Rifiuti, si potenzia a Sciacca il servizio porta a porta

Si amplia la raccolta differenziata nella città di Sciacca con il sistema del porta a porta in altre zone della città. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente, Michele Bacchi. Sciacca risulta primo in Sicilia nella classifica dei comuni superiori a 20 mila abitanti con la più alta percentuale di raccolta di differenziata registrata nel 2019.

"Nelle settimane che precederanno l’ampliamento – dice l’assessore – sarà svolta un’adeguata campagna di comunicazione perché bisogna procedere ad una buona differenziata. Se non si fa bene i benefici non arrivano". La giunta comunale ha già approvato in linea amministrativa l’ulteriore variante per l’ampliamento del servizio di raccolta “porta a porta” che raggiungerà le zone di contrada San Calogero (alta), Santa Maria, Poio, Bordea, Lumia, Timpi Russi, San Giorgio, contrada Macauda.

