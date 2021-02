Lettera di minacce a pm di Agrigento Salvatore Vella: rinvio a giudizio per detenuto

È accusato di avere inviato una lettera di minacce al procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella. Concluse le indagini preliminari, il pm Chiara Benfante ha firmato il decreto di rinvio a giudizio per Mauro Rossetti Busa, nato a Lucca, di 62 anni.

Contestate anche le aggravanti di "aver commesso la minaccia valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni esistenti o supposte" e di "aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle proprie funzioni".

Le mie capacità vanno molto più avanti, cioè se solo volessi posso anche arrivare a gambizzare, e dove non posso ho la capacita' di associarmi con qualsiasi gruppi antagonisti. Quindi, con voi appartenenti di questo Stato, o istituzioni non vi riconosco, quindi vi dico subito di mantenere le distanze sennò mi porterete di arrecarvi seri problemi e rivendico quanto ho dichiarato": è questo il contenuto di una missiva fatta recapitare il 14 maggio. Concluse le indagini, il pm della procura di Caltanissetta, Chiara Benfante, ha disposto la citazione a giudizio per l'accusa di minaccia.

