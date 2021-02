Agrigento, torna in azione il "maniaco" del chiodo: ancora auto danneggiate

Torna in azione il "maniaco" del chiodo ad Agrigento. Dopo mesi di silenzio, gli agrigentini sono tornati a denunciare i danneggiamenti alle proprie auto. Denunce a carico di ignoti, dato che non si sa assolutamente chi possa essere stato.

Un’autovettura, una Bmw, è stata rigata in via Callicratide. In via Vittorio Emanuele è stata invece presa a “bersaglio”una Audi. Entrambe erano state regolarmente posteggiate dai proprietari che hanno fatto, in due diversi momenti, l’amara scoperta. Una macchina sarebbe stata danneggiata durante la mattinata, nel giro

di un paio d’ore, di lunedì.

