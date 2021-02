Canicattì, pistola nascosta in un terreno privato: al via indagini

La polizia di Stato, dopo una segnalazione, ha trovato in un appezzamento di terreno, a Canicattì, un’arma avvolta in un panno da cucina, nascosta nei pressi del cancello d’ingresso di una proprietà privata. Si trattava di una pistola a tamburo con calcio in legno, priva di matricola, con canna e tamburo colore argento, in buono stato d’uso e senza cartucce.

L’arma è stata sequestrata ed è sottoposta ad accertamenti per il rinvenimento di impronte.

