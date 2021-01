Raccolta differenziata a Palma di Montechiaro, servizio previsto per Pasqua

Isole ecologiche dove conferire con card o una App. E per tutti i cittadini diligenti un premio, ossia buoni spesa da spendere all’interno del territorio comunale. Prende forma, e in maniera innovativa, la raccolta differenziata dei rifiuti di Palma di Montechiaro. L’assemblea dei soci di Palma ambiente, ieri, ha deliberato il sistema proposto dalla società Nord Engineering.

«I cassonetti - dice il primo cittadino - sono automatici e il sistema di raccolta verrà effettuato da un solo e singolo dipendente consentendo anche un risparmio in termini di manodopera. Altri verranno impiegati, ad esempio, per la raccolta porta a porta per i soggetti non autosufficienti. Questo nuovo sistema, inoltre, prevede l’automatizzazione anche della pulizia degli stessi strumenti utilizzati per la raccolta. Ringrazio gli uffici amministrativi, il direttore tecnico, Francesco Lazzaro nonché il Cda, il presidente Giuseppe Spina, il vicepresidente Lillo Inguanta e il consigliere Dario Burgio. Saremmo il primo Comune meridionale ad utilizzare questo nuovo sistema».

