Palma di Montechiaro, disperati e senza cibo da giorni: i carabinieri gli comprano la spesa

La chiamata alla Centrale Operativa non lasciava dubbi ed i carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro erano già pronti ad intervenire immediatamente: una donna aveva bisogno di aiuto perché il marito aveva intenzione di togliersi la vita, ormai provato dalle condizioni di difficoltà economica e miseria, che da settimane era costretto a sopportare.

Arrivati in casa e confortati i due coniugi, i militari hanno però constatato che in casa mancava praticamente tutto: la cucina era vuota, non c’erano viveri, mancava persino la bombola del gas per scaldare le vivande. Così i carabinieri non si sono perdi d’animo e, dopo essersi organizzati con i colleghi e il Comandante di Stazione, hanno comprato tutto il necessario per garantire alla coppia dei pasti caldi, installando in cucina anche una bombola del gas nuova.

La disperazione e sconforto iniziale dei coniugi hanno lasciato spazio ad un’esplosione di commozione e gratitudine, in un momento in cui l’Arma dei carabinieri ed una piccola famiglia di un paese della provincia di Agrigento si sono uniti in un momento di serenità e spontanea felicità.

