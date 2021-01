Guasto al pozzo, disagi nell'erogazione idrica a Sciacca

Disagi nella distribuzione idrica a Sciacca. È stato riscontrato un guasto al pozzo «F» e ad una pompa di rilancio del sollevamento idrico di contrada Carboj che ha provocato una diminuzione della quantità di risorsa idrica accumulata nei serbatoi Santa Maria, Muri di Vega e Rocche Rosse.

Pertanto, la turnazione idrica prevista da questi serbatoi, secondo quanto comunicato dalla gestione commissariale del servizio idrico integrato, subirà slittamenti o limitazioni. Bisognerà attendere, pertanto, le prossime ore, l’esecuzione dei lavori necessari e poi le comunicazioni riguardanti la distribuzione idrica in città. Intanto, visto il guasto che è stato riscontrato, «la distribuzione - è scritto in una nota diramata dalla gestione commissariale del servizio idrico integrato - tornerà regolare non appena saranno ultimate le dovute operazioni di manutenzione, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici».

