Coronavirus, Sciacca piange un'altra vittima: morta una donna di 44 anni

Undicesima vittima del Coronavirus a Sciacca, la più giovane dall’inizio della pandemia. È deceduta nella notte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale "Giovanni Paolo II" una donna del luogo di 44 anni.

Aveva precedenti patologie ed il virus ha aggravato una situazione già particolarmente delicata. Aveva contratto il Covid 19 diverse settimane fa in ambito familiare, dove ci sono ancora persone in quarantena, poi il ricovero in ospedale dove si trovata da due settimane.

Le sue condizioni ieri sera si sono aggravate fino a provocarne la morte avvenuta nella notte. Nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Sciacca è assistito per coronavirus anche una persona di 51 anni.

