Migranti: 120 giunti in poche ore a Lampedusa in due distinti sbarchi

Nuovo sbarco a Lampedusa. Altri 75 migranti sono giunti questa mattina a bordo del mercantile Asso 30 che li aveva soccorsi nel Mediterraneo centrale. Lo riferisce Mediterranea cronaca, osservatorio delle migrazioni. Nella notte 45 persone erano giunte autonomamente a bordo di un gommone.

"Siamo contenti che siano al sicuro! Ora non dovrebbero essere imprigionati in una nave di quarantena, ma in un luogo sicuro a terra", ha proseguito Alarm Phone riferendosi all'arrivo dei 45.

La stessa ong però dà anche un brutta notizia: diciassette persone sarebbero morte in mare al largo della Libia durante il tentativo di raggiungere le coste italiane. A confermarlo - come riferisce Alarm Phone - sono i parenti. Ieri erano su una barca con 82 persone a bordo, "costrette a tornare in Libia - afferma - dove non sono al sicuro e sono detenute dopo essere sopravvissute a un terribile naufragio".

© Riproduzione riservata