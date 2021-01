Maltempo a Cattolica Eraclea, frana un costone lungo la provinciale 31

Frana una porzione del costone che sovrasta la strada provinciale 31, Cattolica Eraclea-Cianciana. A causa delle intense piogge delle ultime ore, numerosi massi e detriti si sono staccati dal costone e sono finiti sulla carreggiata stradale.

Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. A quanto pare, quando il cedimento si è registrato non c’era nessun automobilista in transito. Ieri mattina, in maniera fulminea, sono intervenuti tecnici ed operai del Libero consorzio comunale di Agrigento che hanno provveduto prima a delimitare l’area interessata dal cedimento e poi ad eliminare le condizioni di pericolo per la circolazione degli automezzi.

«La frana provocata dal maltempo degli ultimi giorni ha richiesto l’utilizzo di un escavatore –hanno reso noto, ieri, dal Libero consorzio comunale - per rimuovere i numerosi massi staccati dal costone prospiciente il manto stradale. La stessa area che è transitabile è stata poi transennata».

Dall’ex Provincia regionale, così come anche dalla Protezione civile comunale, ieri, è stato rinnovato l’invito alla prudenza. Le pessime condizioni del tempo – con forti venti di burrasca, piogge e mareggiate anche violente – dovrebbero continuare almeno fino alla mattinata odierna.

