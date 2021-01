Agrigento, danni alla rete fognaria per le forti mareggiate

Rimuovere la condotta fognaria di Mare Nostrum a San Leone, per evitare altri sversamenti in mare dopo le rotture causate dalle mareggiate. C’è la volontà politica, adesso occorre trovare la soluzione tecnica e finanziamenti per attuarla.

In questo senso, dopo le riunioni in webinar dei giorni scorsi, ieri mattina è stato effettuato un sopralluogo congiunto sul luogo dove è collocata la tubatura a ridosso della battigia. A guidare la delegazione il sindaco Francesco Miccichè. Al sopralluogo di San Leone hanno preso parte il Demanio marittimo, Girgenti Acque, la Capitaneria, l’Ati Ag9, l’Asp e il Genio civile.

E' stato proprio Rino La Mendola a dare la disponibilità per trovare soluzioni adeguate. «È stato un primo sopralluogo - dice - e ne faremo altri per attuare una stima di massima e comprendere cosa si può fare».

