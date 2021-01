L'omicidio Passafiume a Cianciana, a giudizio il presunto sicario

Ucciso perché non si era piegato alle regole di cosa nostra: quasi 30 anni dopo l’agguato, un capitolo della sanguinaria storia stragista degli anni Novanta approderà in aula per il processo.

Il gup del tribunale di Palermo ha ammesso come parti civili i figli, la moglie e i fratelli dell’imprenditore edile Diego Passafiume, 41 anni, ucciso il 22 agosto 1993, a Cianciana, nonché lo stesso Comune di Cianciana e l’associazione Cittadini contro le mafie e la corruzione, e rinviato a giudizio Filippo Sciara, ritenuto affiliato alla famiglia mafiosa di Siculiana e indagato anche per il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo. Prima udienza il 25 marzo davanti alla Corte d’assise di Agrigento.

© Riproduzione riservata

