Coronavirus, il piano vaccini in provincia di Agrigento: "Aumenteranno le postazioni"

Novità dalla prossima settimana per la vaccinazione anticovid in provincia di Agrigento. Le ha annunciate il commissario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappìa.

«C’è una grande dedizione da parte di chi sta vaccinando, ma c’è troppa ressa – dice Zappìa - e vanno fatte modifiche organizzative, ampliando il numero di operazioni e di postazioni. Ringrazio per la disponibilità l’Ordine dei Medici ed i pensionati, ma al momento non è possibile integrare anche loro nella macchina organizzativa. Dalla prossima settimana, però, le postazioni ospedaliere verranno integrate con quelle territoriali. Ci saranno anche iniziative extra per fare in modo che questo venga regolarizzato». Zappìa ha ricordato l’avvio della vaccinazione anche per le case di cura che ha preso il via da Sciacca. «Cercheremo di ridurre al minimo gli inconvenienti», aggiunge il commissario dell’Asp di Agrigento.

