Open Arms con 265 migranti rifiutata da Malta: sì all'approdo a Porto Empedocle

La Open Arms, con a bordo 265 migranti salvati in due diversi interventi di soccorso nel Mediterraneo, sta facendo rotta verso Porto Empedocle, in provincia di Agrigento dove arriverà in mattinata. Allarme per le condizioni dei migranti a bordo a causa della pioggia e del freddo.

Dopo il rifiuto di Malta, l'Italia ha assegnato Porto Empedocle come porto di sbarco - hanno scritto dalla Open Arms sui social-. Siamo felici per le persone a bordo, un pensiero va a chi questa notte affronterà il temporale su una barca alla deriva".

Stando a quanto si apprende il pattugliatore, quando giungerà a Porto Empedocle, non entrerà in porto. I migranti - prima dell'eventuale sbarco - dovranno infatti essere sottoposti a tampone anti-Covid.

