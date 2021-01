Canicattì, proiettile vagante finisce all'interno in una casa

Se non ci sono stati feriti gravi in questo passaggio dal vecchio al nuovo anno a causa dell'imprudenza, lo stesso non può dirsi per i danni e la paura che alcuni cittadini di Canicattì hanno patito a causa della deprecabile abitudine dei "botti" della notte di San Silvestro.

Qualche petardo è stato lanciato e fatto esplodere sotto le auto in sosta. Con il passare delle ore la situazione è peggiorata. I petardi sono stati lanciati dalle abitazioni nei pozzi luce dei condomini in alcuni casi provocando danni alle strutture. In alcune vetture sono stati frantumati i vetri.

Non sono mancati i colpi di arma da fuoco. In uno di questi casi un proiettile vagante è arrivato all'interno di una abitazione mentre gli inquilini erano a tavola. Per fortuna il proiettile dopo aver infranto il vetro di uno degli infissi si è conficcato sulla parete.

