Canicattì, immondizia nell'area dell'ex Foro Boario

Continua ad essere un brutto biglietto da visita per Canicattì e per lo stesso servizio di igiene ambientale l’area esterna al Centro conferimento rifiuti ospitato ormai da più di due anni nell’ex Foro Boario.

Quella che nel primo anno di forzato utilizzo sembrava una situazione dovuta al continuo via vai di cittadini ed utenti intenti a conferire i rifiuti differenziati ed anche l’umido-organico per le zone non servite dal servizio si è rivelata non veritiera. Non più almeno nel corso dell’ultimo anno.

Da quando il centro rileva solo una minima parte di rifiuti differenziati. Anche ieri pomeriggio infatti fuori dall’area dell’ex Foro Boario in coincidenza dei due cancelli principali si ritrovano cumuli di ogni genere di rifiuti; anche ingombranti.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

