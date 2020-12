Mafia, confisca da 120 mila euro a Cattolica Eraclea e Bivona

Il Tribunale di Palermo Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del Procuratore di Palermo, ha emesso un provvedimento di confisca di quattro beni immobili (terreni e fabbricato) nei comuni di Cattolica Eraclea e Bivona, nella disponibilità di Antonino Grimaldi, 53 anni, già sottoposti a sequestro dalla divisione anticrimine di Agrigento e delle Squadre Mobili di Agrigento e Palermo.

Grimaldi è stato arrestato nel 2016 in esecuzione di una ordinanza di riesame dei provvedimenti cautelari emessa dal Tribunale di Palermo per 416 bis, in particolare per aver svolto funzioni di raccordo e collegamento tra Pietro Campo (appartenente alla famiglia mafiosa di Santa Margherita Belice) e altre famiglie mafiose del territorio agrigentino. Le indagini, coordinate dalla Dda di Palermo, sono state sviluppate nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata "Icaro".

La confisca riguarda un fabbricato adibito a magazzino di modeste condizioni e di tre terreni di dieci ettari, di cui uno seminativo e gli altri consistenti in un uliveto di circa 4000 piante, per un valore di circa 120 mila euro.

© Riproduzione riservata