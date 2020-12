Morì dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Agrigento, disposta l'autopsia

Sequestro di tutta la documentazione clinica e autopsia: la Procura della Repubblica, dopo l'esposto del legale nonché tutore del cinquantaseienne C.C., apre un'inchiesta per accertare le cause della morte dell'uomo. Per il momento si indaga a carico di ignoti per l'ipotesi di omicidio colposo.

"Bisogna accertare se è stato curato in modo adeguato e se la morte si sarebbe potuta evitare con le accortezze della regola dell'arte medica adeguate al caso in esame", così l'avvocato Salvatore Pennica, con un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica, aveva chiesto di fare luce sul decesso di un 56enne agrigentino, morto dopo avere fatto la spola fra l'ospedale di Agrigento e una Residenza sanitaria assistita di Naro.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola, edizione di Agrigento

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE