Incivili in azione a Sciacca: rifiuti per strada

Raccolta dei rifiuti regolare ieri a Sciacca, ma incivili ancora in azione con spazzatura abbandonata per strada. È stato così soprattutto nel quartiere di San Michele, accanto alla storica Torre Campanaria.

Avrebbero potuto conferire l'umido davanti la porta di casa e alcuni, invece, lo hanno abbandonato per strada. E per non farsi mancare nulla hanno lasciato spazzatura anche in altre zone del quartiere. Assieme ai rifiuti solidi urbani anche ingombranti come sedie e materassi.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola, edizione di Agrigento

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE