Due anziane trovate morte ad Agrigento in 24 ore, vivevano sole

Due anziane - una settantenne e una novantenne - sono state trovate morte nell'arco di circa 24 ore ad Agrigento.

Tragedie che sono andate ad aggiungersi a quanto accaduto, la notte di Natale, a San Leone dove un cinquantenne s'è tolto la vita. Sono stati giorni complicati - quelli appena trascorsi - per soccorritori e forze dell'ordine.

Ieri mattina, in via Cicerone, è stata trovata - all'interno della sua abitazione - priva di vita una pensionata settantenne. A mobilitarsi, dopo che non riusciva a mettersi in contatto con la congiunta, è stato un familiare che aveva, a quanto pare, le chiavi dell'abitazione. Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

