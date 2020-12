Incidente a Piano Gatta, furgone finisce fuori strada: ferito un ventisettenne

Le cause dell’incidente – ieri – non risultavano essere chiare. Un furgone è però uscito fuori strada e s’è ribaltato sulla scarpata attigua alla strada che collega Montaperto con contrada Piano Gatta. Un ventisettenne è finito, in codice «giallo», al pronto soccorso dell’ospedale «San Giovanni di Dio». Dopo i primi controlli sanitari non risultava essere in gravi condizioni.

Cosa sia effettivamente accaduto, cosa abbia innescato l’incidente – che, per fortuna, non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio – ieri, appunto, non risultava essere per niente chiaro. Forse un malore, forse un colpo

di sonno. Nulla veniva escluso dai carabinieri che si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica del sinistro. Scattato l’allarme - a lanciarlo alcuni automobilisti di passaggio -, sul posto, ieri mattina, si sono precipitati gli agenti della polizia municipale di Agrigento, i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale. Con un’autoambulanza del 118, il giovane è stato portato all’ospedale dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari.

I vigili del fuoco, con l’autogrù, hanno rimesso su strada il mezzo incidentato, mentre i vigili urbani si sono occupati della viabilità, garantendo sicurezza ed evitando nuovi, ulteriori, incidenti.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE