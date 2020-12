Coronavirus, positivo il segretario dell'arcivescovo di Agrigento

Il segretario particolare dell'arcivescovo di Agrigento è risultato positivo al Covid-19. Il cardinale Francesco Montenegro e l'arcivescovo coadiutore Alessandro Damiano, si sono volontariamente, e in via precauzionale, sottoposti all'esame del tampone molecolare il cui esito arriverà nei prossimi giorni.

Il cardinale e l'arcivescovo stanno bene e non hanno alcun sintomo, così come il segretario. In ogni caso, in via cautelativa è stata sospesa ogni attività. Don Calanda, 13 giorni fa, aveva partecipato in Vaticano a un'udienza con Papa Francesco.

