Dopo 5 mesi di blocco a Porto Empedocle, la Ocean Viking torna in mare

La Ocean Viking è pronta a prendere le operazioni di ricerca e soccorso in mare. Lo comunica la Ong Sos Mediterranee rendendo noto che oggi «a seguito di una nuova ispezione della Guardia Costiera Italiana, è stato tolto il fermo amministrativo della Ocean Viking dopo un blocco di 5 mesi a Porto Empedocle».

«Oggi segna la fine di una lunga, costosa e difficile corsa contro il tempo. Le nostre squadre hanno lavorato notte e giorno negli ultimi cinque mesi in modo che la nave potesse salpare e salvare vite di nuovo. Nel frattempo, centinaia di persone sono morte in mare. È stato estremamente doloroso per noi soccorritori marittimi essere privati della possibilità di salvare vite perché improvvisamente le navi delle ONG non sono più state considerate sufficientemente sicure dalle autorità italiane. Al fermo amministrativo delle navi civili non è seguito un interessamento degli Stati europei che sarebbero i soggetti preposti a garantire il soccorso delle persone in mare», afferma Frédéric Penard, direttore delle operazioni di Sos Mediterranee.

La Ocean Viking andrà presto a Marsiglia per rifornirsi e imbarcare le squadre mediche e di soccorso. Gli operatori si sottoporranno a una quarantena preventiva prima dell’imbarco e saranno testati varie volte per il COVID-19.

