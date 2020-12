L'ex zona rossa Sambuca torna Covid free, il sindaco: "Ma non molliamo"

Nessun positivo al Coronavirus a Sambuca. Il comune che ha pagato con 17 vittime tira un sospiro di sollievo. «L’esito degli ultimi due tamponi che aspettavamo è risultato negativo. A due mesi esatti dall’istituzione della zona rossa, a prescindere dai bollettini dell’A s p, vi comunico che la nostra Sambuca torna a contagi zero». Lo ha affermato il sindaco Leo Ciaccio.

«Sono stati due mesi difficili - dice ancora il primo cittadino - nei quali abbiamo registrato più di 170 persone positive al Covid - ma non abbiamo mai smesso di lottare, non ci siamo risparmiati e non ci siamo arresi. Abbiamo pianto i nostri morti e ora tiriamo un sospiro di sollievo, con la consapevolezza che questa impari battaglia non è ancora finita. Non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare a rispettare le regole. Grazie a tutti».

