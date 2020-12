Guasto all'acquedotto, Realmonte resta a secco

La crisi idrica arriva a Realmonte. La gestione commissariale di Ati Ag 9 ha reso noto che Siciliacque dalle 8 alle 24 di oggi interromperà la fornitura al serbatoio Gianpaolo, per eseguire lavori di manutenzione lungo la condotta di adduzione. La turnazione idrica in programma per la giornata di domani potrà dunque subire limitazione o slittamenti.

Una volta ripristinata la regolare fornitura la distribuzione tornerà regolare, ma, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici. Per un guasto che si presenta però ce n’è un altro che è stato riparato.

Ieri Tre Sorgenti ha ripristinato parzialmente la fornitura idrica a Grotte, Naro, Racalmuto e Castrofilippo.

L'articolo completo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

