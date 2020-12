Agrigento, street control in azione: ecco le zone interessate

La Polizia locale di Agrigento è tornata operativa sotto il profilo tecnologico. La sicurezza stradale e l'ordine in cima alle priorità dell'amministrazione comunale e del dirigente del corpo. Doppia fila e non solo nel mirino degli agenti coordinati dal comandante Gaetano Di Giovanni che da questa mattina hanno ripristinato il servizio di street control.

Previste verifiche anche nell'area dell'ospedale di Agrigento, dove molti automobilisti pensano che le regole ion questa zona non esistono, lasciando il proprio veicolo come e dove capita. Gli agenti controlleranno invece il piazzale e strade interne.

Si tratta di uno strumento in dotazione alla Polizia Municipale per il controllo della sicurezza stradale. Una videocamera a infrarossi con macchina fotografica montata sulle auto della Polizia Municipale permette di scattare due foto in simultanea, anche a una distanza maggiore di 20 metri. In principio, lo street control era stato pensato solo per rilevare le auto in sosta vietata e quelle in doppia fila. Con il passare del tempo però, le sue funzioni sono state implementate. In caso di accertamento della violazione, la multa arriverà direttamente a casa del trasgressore.

