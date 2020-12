Canicattì, rapinato un distributore di benzina

Con il volto coperto e armati di coltello, forse da cucina, hanno rapinato – si tratta dell’ennesimo colpo –il distributore di carburanti Db, nei pressi dell’ospedale «Barone Lombardo». Ad agire sono stati in due, verosimilmente giovani.

Criminali che sono riusciti, incutendo timore in chi era al lavoro all’impianto, a farsi consegnare tutti i soldi che c’erano in cassa: circa mille euro. Arraffati i soldi, i due hanno provato a volatilizzarsi nello stesso modo in cui erano arrivati al distributore di carburante: a bordo di una Fiat Punto che era stata rubata poco prima sempre a Canicattì. Ma gli è andata di fatto male perché quell’utilitaria, a bordo della quale provavano a scappare dirigendosi verso il centro della città, è stata intercettata e inseguita, praticamente a perdifiato, da una pattuglia del commissariato di polizia.

Durante l’inseguimento, mentre i poliziotti badavano bene a che nessuno dei pedoni o degli automobilisti di passaggio corressero rischi (erano del resto le 17,30 circa di sabato), i delinquenti hanno, all’improvviso, abbandonato l’autovettura e sono riusciti a scappare per i vicoli della città. Di fatto, sono riusciti a far perdere ogni loro traccia. I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno recuperato la Fiat Punto che è risultata essere stata rubata, poco prima, proprio in città e hanno iniziato – ieri compreso – a stare con il fiato sul collo ai due criminali. Acquisiti anche i filmati del sistema di videosorveglianza posto a presidio del distributore di carburante e rilievi scientifici – tanto risultava ieri – all’interno dell’abitacolo della Fiat Punto.

Nella notte fra mercoledì e giovedì, i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Canicattì – lungo la statale 122 –hanno intercettato e provato a fermare due auto che sfrecciavano a folle velocità. Una Fiat Uno, nel disperato tentativo di sfuggire ai militari, s’è andata a schiantare contro il guard-rail e il conducente è scappato per le campagne circostanti. Entrambe le macchine risultarono essere oggetto di furto.

