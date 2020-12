Ancora assembramenti sul viale Delle Dune, sgomberato un locale

Era già successo. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, ieri pomeriggio, hanno dovuto sgomberare gli assembramenti su assembramenti registratisi tanto sul viale Delle Dune quanto all’interno di un locale della movida.

Quasi come se - in occasione dell’avvio delle festività natalizie -, il Coronavirus avesse smesso, d’improvviso, d’esistere edi provocare contagi e, purtroppo, anche decessi, centinaia e centinaia di giovanissimi, ma non soltanto, si sono ritrovati – e hanno affollato – il locale del viale Delle Dune, per un aperitivo in riva al mare. È dovuta intervenire – con tre o quattro pattuglie - la polizia. Gli agenti della sezione Volanti erano già impegnati del resto in massicci controlli anti-Covidtanto in centro quanto a San Leone.

I poliziotti, per via dell’elevato numero di persone presenti all’interno del locale, hanno pure, stando a quanto è trapelato, faticato a rintracciare il titolare che rischia una sanzione e, su decisione del prefetto Maria Rosa Cocciufa, anche qualche giorno di chiusura.

