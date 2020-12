Nuova intimidazione a Favara, scritta sul portone dell'ufficio Tributi del Comune: "Voglio i soldi"

"Voglio i soldi". E’ questa la scritta comparsa sul portone dell’ex caserma dei carabinieri, di via Beneficenza Mendola a Favara, oggi sede dell’ufficio Tributi del Municipio. Il sindaco Anna Alba s'è recata, stamani, alla tenenza dei militari dell’Arma per formalizzare una nuova, ennesima, denuncia a carico di ignoti.

Appena ieri sera, una bottiglietta incendiaria è stata lasciata davanti al portone d’ingresso del Comune. Anche davanti all’ufficio Tributi è stato appiccato - non è chiaro quando - un incendio. Ci sono, sullo scalino di ingresso, dei residui di cartacce e plastica, ma anche odore di liquido infiammabile.

Nonostante non ci siano certezze investigative, sembra essere scontato che i due episodi abbiano un diretto collegamento. La scritta denunciata oggi lascia pensare a quanto era accaduto nei giorni scorsi a Favara: gli operatori ecologici si erano astenuti arbitrariamente - per 15 giorni - dal servizio di raccolta dei rifiuti poiché non pagati, dalle imprese, da mesi.

LA DENUNCIA Bottiglia incendiaria davanti al Comune di Favara, il sindaco: "Sono preoccupata"

