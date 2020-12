Acquedotto Fanaco in tilt, a secco 10 comuni dell'Agrigentino

L'acquedotto del Fanaco si blocca e 10 comuni restano a secco nell'Agrigentino. Ad informare gli utenti sull'ennesimo guasto è stata la gestione commissariale del Servizio idrico integrato Ati Ag9. "Siciliacque Spa — spiega Gervasio Venuti, uno dei commissari - ha informato, per le vie brevi, dell'improvvisa interruzione dell'acquedotto Fanaco", a causa di un guasto riscontrato nella condotta.

Pertanto è stata interrotta la fornitura idrica nei Comuni di: Ravanusa; Canicattì; Campobello di Licata e Casteltermini. Inoltre, risulta ridotta la fornitura idrica in arrivo ai serbatoi Sant'Angelo nel comune di Licata. Per lo stesso motivo, risulta minore la fornitura idrica nei comuni alimentati dal partitore di Aragona e cioè Agrigento (Zona San Michele, Fontanelle, via Unità d'Italia, Serbatoio Madonna delle Rocche); Aragona; Comitini; Porto Empedocle; Favara e le utenze gestite dal consorzio del Voltano.

