Licata, operazione antidegrado in via Palma: rimosse 13 carcasse d'auto

Operazione antidegrado per ristabilire il decoro e la vivibilità del quartiere di via Palma, a Licata: conosciuto anche come «Bronx». Con otto carro attrezzi che hanno prelevato ben 13 autovetture che sono state trasportate nei centri di raccolta autorizzati per la demolizione e la radiazione.

È stato dunque ristabilito - ad opera del commissariato di polizia - decoro e vivibilità nel quartiere. A disporre il maxi servizio di controllo straordinario è stato il questore Iraci di Agrigento.

Il rione - dove si sono succedute ripetute operazioni di polizia che hanno condotto, nel corso dell’ultimo decennio, all’arresto di soggetti riconducibili alla criminalità locale e al rinvenimento di armi e sostanze stupefacenti - da tempo era divenuto un vero e proprio cimitero di autovetture.

