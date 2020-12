Chiesta la scarcerazione del killer del giudice Livatino per "motivi di salute"

Chiesta la scarcerazione, per motivi di salute, di Salvatore Parla, condannato all'ergastolo per l'omicidio del giudice Rosario Livatino. Ne dà notizia Gerlando Cardinale in un articolo sul Giornale di Sicilia.

«Salvatore Parla si trova in condizioni di grave infermità fisica e psichica, tali da esigere un trattamento che non si può attuare nello stato di detenzione carceraria, anzi da necessitare di cure e trattamenti indispensabili non praticabili in tale stato», scrive nelle motivazioni l’avvocato Angela Porcello, che ha chiesto la scarcerazione del settantenne di Canicattì.

L’istanza è stata discussa davanti al tribunale di sorveglianza di Bologna che nei prossimi giorni scioglierà la riserva.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

