Centro Alzheimer di Sciacca, l'Asp: "Inammisibili le visite all'aperto"

«Inammissibile, inopportuna e incauta la scelta di visitare all’aperto, all’esterno dell’ospedale, i pazienti che afferiscono al Centro Alzheimer di Sciacca». Lo ha detto il commissario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, commentando la vicenda scaturita dalla destinazione, nei locali che ospitavano la struttura, del Centro medico legale dell’Inps.

«I nuovi locali per il Centro diurno Alzheimer - ha aggiunto il manager - erano stati individuati al primo piano dello stesso edificio ospedaliero, e ora accerterò le responsabilità per l'ingiustificata riluttanza nel voler trasferire l’ambulatorio in quelle stanze». Ancora, Zappia definisce «grave e incresciosa» la situazione venuta fuori oggi, ricordando che «se non si fosse trovata una soluzione per le visite medico legali dell’Inps, sarebbero emersi grossi disagi alla cittadinanza dell’intero comprensorio di Sciacca, che sarebbe stata costretta a recarsi frequentemente ad Agrigento per fruire delle relative prestazioni». Il capo dell’Asp dice di non comprendere e di non ritenere in alcun modo giustificabili i motivi della scelta di visitare i pazienti all’aperto».

Sul caso interviene anche la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo, che si dice «fortemente indignata e sconcertata per quanto avvenuto questa mattina (ieri, ndr) al centro Alzheimer di Sciacca dove ai pazienti, in modo sconsiderato, sono state erogate prestazioni sanitarie all’aperto. Quanto accaduto evidenzia, ancora una volta, una forte conflittualità tra personale medico e direzione sanitaria che va assolutamente risolta perché a pagare non possono essere i pazienti che oggi sono stati gravemente strumentalizzati e offesi».

«Se ci sono problemi rispetto ai locali è giusto affrontarli e risolverli nelle sedi e con le maniere opportune, non è certo quello di strumentalizzare i pazienti il modo più corretto per far valere le proprie ragioni. Sollecito chi di competenza a procedere nel più breve tempo possibile all’adeguamento dell’ambulatorio per i pazienti Alzheimer, così come già predisposto dall’Asp che, meritoriamente, ha concesso in comodato d’uso gratuito i locali precedentemente utilizzati al centro medico-legale dell’Inps evitando così disagi agli utenti dell’hinterland saccense che altrimenti, per fruire delle prestazioni, sarebbero stati costretti a recarsi spesso ad Agrigento».

