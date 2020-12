A Canicattì sono stati riscontrati, stamani, durante lo screening volontario Covid, alcuni casi di positività e sospetta positività tra il personale della Polizia municipale. Lo rende noto l’Amministrazione comunale.

Pertanto, in via precauzionale, il comando della Polizia municipale resterà chiuso fino a domenica prossima, 13 dicembre, per consentire di effettuare le conseguenti operazioni di sanificazione. ITALPRESS

