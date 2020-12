Centro Alzheimer senza locali a Sciacca, le visite si fanno all'aperto

Visite all’aperto stamattina per i pazienti prenotati presso il Centro Alzheimer di Sciacca, che opera all’interno dell’ospedale «Giovanni Paolo II». La struttura, che assiste almeno 700 persone in tutto il distretto sanitario, non dispone più di un ambulatorio. Quello in cui operava, infatti, è stato destinato al centro medico legale dell’Inps, servizio questo che rischiava di essere soppresso e accentrato ad Agrigento.

«Sono mesi che denunciamo pubblicamente il problema della mancanza di un nuovo locale per i malati di Alzheimer, e oggi improvvisamente ci siamo ritrovati senza», dice Calogera Piazza, responsabile del Tribunale dei Diritti del Malato di Sciacca, che ha annunciato «un appello al commissario dell’Asp di Agrigento Mario Zappia affinché ponga urgentemente rimedio a questo problema».

© Riproduzione riservata