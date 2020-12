Calano i contagi e i ricoveri in provincia di Agrigento

Meno contagi e più guarigioni in provincia di Agrigento: diminuiscono anche i ricoveri. Sono quaranta (40) i nuovi casi di covid-19 in provincia di Agrigento registrati nelle ultime ventiquattro ore. Il dato emerge dal bollettino diffuso dall’Asp e che fa riferimento all’andamento epidemiologico del 10 dicembre.

Quattro i nuovi ricoveri in ospedale, 120 le guarigioni accertate e, purtroppo, anche un decesso. I tamponi processati quest’oggi sono stati 111 (ma il dato è ancora in aggiornamento). Il totale dei test da inizio pandemia è 38.832. Attualmente ci sono 41 persone in quarantena obbligatoria.

