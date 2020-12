Tamponi anche da medici di base ad Agrigento, corsia preferenziale per i test rapidi

L’Asp di Agrigento ha deciso di rendere disponibili alcuni locali per fare in modo che i sanitari di Medicina generale e i pediatri di libera scelta possano effettuare i tamponi anti-Covid, creando di fatto una corsia preferenziale per i test su prenotazione. Sarà dunque un’azione congiunta –per contrastare la crisi epidemiologica in corso - quella fra Asp e Ordine dei medici.

Un lungo incontro, svoltosi alla Cittadella della Salute di Agrigento, è stata l’occasione fra i due organismi per rafforzare le sinergie operative anche in vista delle imminenti festività natalizie, periodo nel quale sarà decisivo innalzare il livello di attenzione per arginare la diffusione del virus. A fare gli onori di casa, il commissario straordinario Mario Zappia, il direttore sanitario aziendale Gaetano Mancuso e i coordinatori di staff, Giuseppe Amico ed Ercole Marchica, mentre, per l’Ordine dei medici di Agrigento, erano presenti Giovanni Vento, presidente in carica, Pietro Luparello, vicepresidente, e il consigliere Leonardo Russo.

Si è discusso di prevenzione, di percorsi ospedalieri separati, di potenziamento delle linee di attività territoriali, di fornitura di dispositivi di protezione individuale, di collaborazione con i medici degli ospedali ma anche di prospettive legate all’imponente campagna vaccinale che ci si appresta a varare per sconfiggere il covid-19.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

