Sciacca, la solidarietà corre verso le famiglie più bisognose

Sciacca si mobilita per le famiglie meno abbienti e per la mensa della solidarietà e anche la domenica è stata caratterizzata da molte iniziative. Dai parrucchieri agli chef del Verdura Resort, dagli avvocati ai finanzieri in congedo e fino all’Unione Italiana Ciechi è tutto un fiorire di iniziative.

«In un momento di difficoltà generale, abbiamo deciso anche noi di dare una mano a chi si trova in difficoltà a causa di questa profonda crisi economica – dice Filippo Guzzetta, de L’Oreal – e così è nato il “servizio sospeso” in tutte le parruccherie che aderiranno all’iniziativa». «Basta lasciare qualcosa per favorire un servizio a chi non può pagarlo e già sono arrivate le prime adesioni», dice Antonina Ardagna, parrucchiera che ha aderito all’iniziativa.

