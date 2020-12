Favara, la pioggia spazza via una montagna di rifiuti: immondizia in tutta la città

Il nubifragio ha spazzato via, distribuendoli in più punti, tonnellate di rifiuti che erano accatastati per strada a Favara, in seguito alla mancata raccolta che si è protratta per 15 giorni e che, solo giovedì, è ripresa gradualmente.

La violenta pioggia ha provocato un vero e proprio fiume in piena che ha travolto le cataste di spazzatura generando una situazione sanitaria ancora più allarmante. Le immagini del pauroso nubifragio e della spazzatura che si muove nell’acqua da una parte all’altra della città hanno fatto il giro dei social.

