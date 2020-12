Favara paralizzata dagli ambulanti del mercatino settimanale

Singolare protesta ieri mattina degli ambulanti extralimentari di Favara che da nove mesi non riescono a montare le loro bancarelle al mercato del venerdì interdetto dall’amministrazione comunale dallo scorso marzo a seguito dell’esplodere della pandemia da coronavirus.

Un centinaio di mercatisti si sono dati appuntamento in via Cicero e De Francisca da cui sono partiti con i loro furgoni, a clacson spiegati, dirigendosi in piazza Cavour, sede del Palazzo Municipale. Chiedono di potere tornare a lavorare in una città dove da sempre hanno fatto buoni affari. Ma perché dopo il lockdown il grande mercato all’aperto non è stato più riattivato mentre è ripartito in tanti altri comuni dell’agrigentino, capoluogo compreso?

