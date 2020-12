Addobbi e solidarietà, Agrigento si prepara a celebrare il Natale

Agrigento si prepara a festeggiare il Natale tra addobbi e solidarietà, per aiutare i cittadini più fragili e in difficoltà a non sentirsi soli durante la seconda ondata dell’emergenza sanitaria. Un fascio di luce tricolore percorre tutta la via Atenea da Porta di Ponte e fino a piazza Gallo, nei pressi del comando provinciale della Guardia di finanza, gli uffici del Municipio e la Camera di Commercio.

Un Natale «nazionalista» che nel tempo del Covid, che ci obbliga ad essere sempre più uniti e solidali ha il suo perché. Un Natale di luci e colori non solo in centro, ma anche nei quartieri e in periferia, così come ha ricordato l’assessore Costantino Ciulla che ha voluto ringraziare imprenditori e commercianti per aver contribuito a tenere accesa una luce di speranza.

