Squilibrato brandisce un arma da taglio in Comune, ferito il sindaco di Calamonaci

Il sindaco di Calamonaci, Pellegrino Spinelli, è rimasto ferito da uno squilibrato che brandiva un coltello, forse un tagliacarte. L’uomo si è presentato in Comune per reclamare un fantomatico certificato e ha iniziato a minacciare di ferirsi con l’arma se non glielo avessero rilasciato.

Il sindaco si è avvicinato per riportarlo alla calma ed è stato colpito alla spalla con un fendente, restando ferito in modo non grave.

Lo squilibrato è stato bloccato e portato in ospedale a Sciacca, dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

