Colpo grosso in una villetta ad Agrigento, rubata la cassaforte

Un furto pianificato fin nei minimi dettagli. Perché i malviventi non soltanto sapevano che, in quell’esatto momento, i proprietari della villetta non erano in casa, ma erano al corrente del fatto che in quell’abitazione c’era una cassaforte. E sapevano anche come fare – verosimilmente in contrada Maddalusa, ad Agrigento, si sono recati con adeguate attrezzature – per scardinare e portar via la cassaforte. E così, di fatto, è stato.

L’ammontare del bottino, ieri, a quanto pare, non risultava essere stato quantificato con precisione. Ma all’interno di quella cassaforte c’erano soldi e gioielli. Un colpo non di poco conto dunque. Delle indagini, dopo aver acquisito la denuncia a carico di ignoti, si stanno adesso occupando i carabinieri. E stanno anche provando a fare rapidamente, senza lasciare nulla al caso.

I criminali sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione – vissut a sia in estate che in inverno – d urante il pomeriggio di martedì. E lo hanno fatto, quasi certamente senza alcuna difficoltà, dopo aver forzato e aperto una portafinestra.

© Riproduzione riservata

