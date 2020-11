Novanta guariti e due positivi in provincia di Agrigento

Una nuova vittima, 90 guariti e soltanto 2 positivi al Covid-19. L’Asp di Agrigento, ieri sera, ha diramato un report parziale sui dati epidemiologici della provincia. Dalla stessa Azienda sanitaria è stato ammesso: «Sono in corso verifiche di sistema» e dunque: «Il caricamento dei positivi è parziale».

Un bollettino che, almeno ieri sera, non è riuscito a tracciare il tratto di curva che sta seguendo l’Agrigentino. Da due giorni poi non vengono date informazioni circa il numero dei tamponi eseguiti. Un dettaglio che non è di poco conto visto che sulla base del numero totale di tamponi e sul dato dei positivi si può stabilire la percentuale di quanti effettivamente risultano contagiati, inquadrando sempre l’asse della curva epidemiologica.

