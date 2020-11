La nave Rhapsody attracca a Porto Empedocle per fare rifornimento: migranti in fuga

La nave quarantena Rhapsody attracca a Porto Empedocle per effettuare il rifornimento di carburante e un gruppo di migranti ne approfitta per fuggire.

Una ventina, tutti tunisini, in isolamento sanitario dopo lo sbarco, sono riusciti ad allontanarsi dal mezzo dove, in serata, saranno caricati altri 34 migranti in arrivo a bordo del traghetto di linea dall’hotspot di Lampedusa.

I finanzieri ne hanno bloccato alcuni, le forze dell’ordine proseguono le ricerche degli altri. Un episodio analogo si era verificato nei giorni scorsi con un gruppo di migranti in quarantena che sono riusciti a fuggire utilizzando una corda di carta.

