Agrigento, preoccupano i contagi in ospedale: a Grotte morto un altro ottantenne

Contagiati in ospedale. Mentre a Grotte e a Raffadali cresce l’apprensione perché, nel primo caso, ha perso la vita un ottantenne che – stando ai racconti dei familiari – sarebbe stato contagiato dal virus al «San Giovanni di Dio» e a Raffadali è arrivata la testimonianza di un insegnante 76enne che era stato ricoverato nello stesso ospedale per un mal di pancia e poi sarebbe – a suo dire – risultato positivo al Covid, i contagi non lasciano l’Agrigentino. Ieri, alle ore 21, non era stato ancora divulgato il report dei dati epidemiologici.

