Colpo da mortaio ritrovato a Canicattì, fatto brillare in una cava

È stato rimosso da via Ciro Menotti, a Canicattì, il colpo da mortaio del 1935 che era stato trovato ieri svuotando e ripulendo un vecchio magazzino. Gli artificieri dell’Esercito hanno prelevato la bomba e l’hanno trasferita in una cava di contrada Grottarossa dove è stata fatta, in tutta sicurezza, brillare. Ad occuparsi del servizio d’ordine durante il recupero dell’ordigno, la strada era rimasta transennata e sbarrata per tutta la notte, è stata la polizia.

Le operazioni di rimozione del colpo di mortaio non sono state semplici. La polizia, insieme ai carabinieri, hanno interdetto tutta l’area e il Genio guastatori di Palermo dell’Esercito ha prelevato in sicurezza l’ordigno. Scortati da polizia e carabinieri, gli artificieri hanno raggiunto la cava di Grottarossa, al confine con Caltanissetta, e hanno fatto brillare la bomba. A coordinare le operazioni è stata la Prefettura e la Questura. Per strada, le varie delicatissime fasi per garantire la sicurezza delle abitazioni e delle attività commerciali di via Ciro Menotti , sono state dirette dal commissariato di polizia e dalla compagnia dei carabinieri.

