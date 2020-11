Il sindaco di Montallegro positiva al Covid

"Sono risultata positiva al Covid- 19. La carica virale è bassa, sono quindi all’inizio del decorso della malattia. Ho avvertito i primi sintomi questa mattina (ieri, ndr) e immediatamente ho informato gli organi di competenza. Nel tardo pomeriggio è stata confermata la mia positività al tampone rapido". Lo rende noto su facebook Caterina Scalia, sindaco di Montallegro, in provincia di Agrigento.

"Siamo in attesa del risultato del tampone molecolare, ma credo sia giusto condividere con ognuno di voi quello che sta accadendo - aggiunge, rivolgendosi ai propri concittadini -. Rientro in quella categoria di lavoratori che oggi vive in prima linea la situazione di emergenza, sono giornalmente a contatto con molte persone e nonostante le mille precauzioni sono sempre stata consapevole del rischio a cui andavo incontro. La preoccupazione è tanta, ma ho sempre svolto il mio lavoro con devozione e responsabilità, non mi sono mai tirata indietro dinanzi le difficoltà e mi sono sempre messa al servizio degli altri".

"Già questa mattina (ieri, ndr) - prosegue il sindaco Scalia - l’ufficio Cup di Ribera, dove giornalmente lavoro, è rimasto chiuso. Domani mattina (oggi, ndr) verranno effettuati gli interventi di sanificazione degli uffici comunali. Invito le persone che sono venute in contatto con me alla prudenza e a mantenere il distanziamento sociale. Nessuno è immune. Ognuno di noi ha la responsabilità di preservare la salute dei propri familiari e amici, vi invito quindi alla prudenza e a rispettare le norme vigenti. Grazie perchè so che mi sarete vicino, vi aggiorno presto! Un abbraccio", conclude.

