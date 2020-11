Viadotto Akragas, la riapertura è prevista entro l'estate

Il viadotto Akragas sarà riaperto entro l’estate mentre a breve si spera torni in funzione la Galleria Spinasanta, da circa 24 mesi interessata da lavori urgenti di messa in sicurezza. Si tratta di due importantissime infrastrutture non solo del capoluogo ma anche dell’hinterland. Due buone notizie quindi per quanto riguarda la viabilità cittadina.

