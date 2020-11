Nuova impennata di casi in provincia di Agrigento, 6 morti e 906 positivi

Altri sei morti, e nuova impennata di casi di Covid-19, in provincia di Agrigento. I decessi si sono verificati ad Agrigento, Caltabellotta, Canicattì, Campobello di Licata e Licata. Il numero dei morti sale a sei con il decesso , di un 78enne a Camastra. Complessivamente sono 118 i nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 1.492 tamponi effettuati. Ci sono anche altri 14 ricoverati, e notizia confortante 87 guariti. I dati sono riportati nel report diffuso dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Complessivamente i casi di Covid-19, registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria, salgono a 1.669 (1 marzo – 16 novembre).

Gli attuali positivi in provincia di Agrigento sono 906, di cui 73 ricoverati (60 in ospedale e 13 in strutture lowcare, a bassa intensità di cure), 643 guariti, mentre i deceduti sono 47.

I soggetti ricoverati si trovano: 39 al «San Giovanni di Dio» di Agrigento; 2 al «Barone Lombardo» di Canicattì; 2 all’ospedale «San Giacomo d’Altopasso» di Licata, 1 a Ribera hotel Covid, 12 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca; 7 Sciacca hotel Covid, 1 all’ospedale «Sant’Elia» di Caltanissetta; 3 a Biancavilla in provincia di Catania, 1 a Corleone, e 5 in una Rsa a Caltanissetta. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 34.472 tamponi.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE